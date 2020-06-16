Самовар Kelly Kettle Trekker Steel, 0,6 л
Ирландский самовар Kelly Kettle представляет собой легкую емкость с двойными стенками для самого быстрого и недорогого кипячения воды, приготовления пищи и обогрева. Он легко справляется с функцией чайника, термоса и печки.
Этот универсальный прибор Kelly Kettle был изобретен в 1890 году в Ирландии, но до сих пор способен удивить современных путешественников. Он настолько популярен во всем мире, что даже имеет свои фан-клубы.
Самовар Kelly Kettle предназначен для использования в кемпинге, отдыхе на природе, пикнике, а также пригодится тем людям, которые трудятся или путешествуют в таких местах, где нет привычных благ цивилизации - света, газа и магазинов.
Самовар Kelly Kettle даже в самых суровых условиях способен вас накормить, напоить, обогреть.
Самовары сделаны из алюминия или нержавеющей стали. Они не горят, не тонут, не разбиваются, не ржавеют, но готовы вам долго и верно служить.
Самовары из алюминия легче, чем из нержавеющей стали, но последние более долговечные.
Самовар Kelly Kettle избавит вас от необходимости брать с собой в поход какое-либо топливо для готовки пищи.
Благодаря конструкции, вода в самоварах Kelly Kettle закипает за считанные минуты.
В качестве топлива используется бесплатный ресурс, который валяется, буквально, под ногами - природные материалы, которые горят: ветки, сухие щепки, палки, кора деревьев, сосновые шишки и даже сухая трава!
Высокая труба обеспечивает хорошую тягу в любую погоду.
Самовар упакован в прочный чехол и красивую упаковку. Такой подарок будет ценной находкой для тех, кто любит активные путешествия по местам дикой природы.
Вы можете дополнительно приобрести к нему набор аксессуаров для приготовления пищи, превращающие самовар в походную мини-кухню (кастрюля с крышкой, ручка-ухват, двухсекционная решетка-гриль и подставка-крестовина), чтобы легко и быстро на самоваре готовить обеды и ужины.
Пробка на цепочке закрывает горловину при хранении и перевозке, а также помогает наливать чай. Перед кипячением всегда открывается!
Подставка под котелок из нержавеющей стали (в комплект не входит) позволяет готовить небольшое количество пищи на трубе самовара Kelly Kettle, пока ваш самовар будет кипеть.
Когда с вами Kelly Kettle, - все будут сыты и согреты.))
|
Минимальная цена
|6610.00
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Максимальная цена
|6610.00
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Бренд
|Kelly Kettle
|
В наличии
|Y
|
Объем (л)
|0.6
|
Объем (л)
|0.6
|
Количество предметов
|1
|
Сфера применения
|кемпинг
|
Тип кострового и пикникового оборудования
|Самовары ирландские
|
Инструкция в комплекте
|есть
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Бренд
|Kelly Kettle
|
Материал
|Нержавеющая сталь
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Гарантия (лет)
|2
|
Высота (см)
|27
|
Модель
|Trekker Steel
|
В комплекте
|чайник, горелка, сумка на шнурке
|
Вес (кг)
|0,74
|
Дополнительная информация
|Диаметр - 14 см
|
Высота (см)
|27
|
Вес (кг)
|0.68
|
Размер (ДхШхВ), см
|27х14
|
Количество предметов
|самовар, топка, чехол
|
Инструкция в комплекте
|есть
Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки:
- курьерская;
- самовывоз из магазина;
- до пункта выдачи;
- транспортная компания.
Курьерская доставка осуществляется только по Москве и ближайшему Подмосковью(не далее 50 км за МКАД)
Бесплатно - заказ от 3000 рублей
99 рублей - заказ до 3000 рублей
Если заказ сделан:
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Срок доставки: от 1 до 2 дней
Самовывоз из магазина
Самовывоз вы можете осуществить из магазина, который находится по адресу г. Москва, станция метро Савёловская улица Сущевский вал, дом 5, к. 11, ТК "Савеловский Спортивный" 1 этаж, павильон Р-18.
Пункты выдачи
С пунктами выдачи заказов по всей России Вы можете ознакомиться на официальном сайте компании Boxberry или перейдя по ссылке.
Транспортная компания
Мы БЕСПЛАТНО доставим заказ до терминала ТК после 100% предоплаты
Доставка по России осуществляет любая ТК, у которой есть представительство в вашем городе.
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- ЖелДорЭкспедиция
- ПЭК,
- КИТ и т.д.
Преимущества доставки ТК:
- невысокая стоимость доставки;
- вы сами забираете товар со склада транспортной компании, не тратите время на ожидание курьерской доставки.
Отгрузка в ТК осуществляется от 3 до 5 дней.
Оплата услуг ТК происходит при получении груза, если у нее не предусмотрено отдельных требований.
Вы можете выбрать один из трёх вариантов оплаты:
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При выборе варианта оплаты наличными, вы дожидаетесь приезда курьера и передаёте ему сумму за товар в рублях. Курьер предоставляет товар, который можно осмотреть на предмет повреждений, соответствие указанным условиям. Покупатель подписывает товаросопроводительные документы, вносит денежные средства и получает чек.
Также оплата наличными доступна при самовывозе из магазина, оплаты по почте или использовании постамата.
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При оформлении заказа в корзине вы можете выбрать вариант безналичной оплаты. Мы принимаем карты Visa и Master Card. Чтобы оплатить покупку, вас перенаправит на сервер системы ASSIST, где вы должны ввести номер карты, срок действия, имя держателя.
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- банк не поддерживает услугу платежей в интернете;
- истекло время ожидания ввода данных;
- в данных была допущена ошибка.
В этом случае вы можете повторить авторизацию через 20 минут, воспользоваться другой картой или обратиться в свой банк для решения вопроса.
Безналичным расчётом можно воспользоваться при курьерской доставке, использовании постамата или самовывоза из магазина.
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Для оплаты вы можете воспользоваться одной из электронных платёжных систем:
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- Яндекс.Деньги.
Вас перенаправит на страницу платежного сервиса, следуя инструкциям, заполните правильную форму.
Гарантийный период – это срок, во время которого клиент, обнаружив недостаток товара имеет право потребовать от продавца или изготовителя принять меры по устранению дефекта. Продавец должен устранить недостатки, если не будет доказано, что они возникли вследствие нарушений покупателем правил эксплуатации.
С какого момента начинается гарантия?
- с момента передачи товара потребителю, если в договоре нет уточнения;
- если нет возможности установить день покупки, то гарантия идёт с момента изготовления;
- на сезонные товары гарантия идёт с момента начала сезона;
- при заказе товара из интернет-магазина гарантия начинается со дня доставки.
Обслуживание по гарантии включает в себя:
- устранение недостатков товара в сертифицированных сервисных центрах;
- обмен на аналогичный товар без доплаты;
- обмен на похожий товар с доплатой;
- возврат товара и перечисление денежных средств на счёт покупателя.
Правила обмена и возврата товара:
Обмен и возврат продукции надлежащего качества
Продавец гарантирует, что покупатель в течение 7 дней с момента приобретения товара может отказаться от товара надлежащего качества, если:
- товар не поступал в эксплуатацию и имеет товарный вид, находится в упаковке со всеми ярлыками, а также есть документы на приобретение товара;
- товар не входит в перечень продуктов надлежащего качества, не подлежащих возврату и обмену.
Покупатель имеет право обменять товар надлежащего качество на другое торговое предложение этого товара или другой товар, идентичный по стоимости или на иной товар с доплатой или возвратом разницы в цене.
Обмен и возврат продукции ненадлежащего качества
Если покупатель обнаружил недостатки товара после его приобретения, то он может потребовать замену у продавца. Замена должна быть произведена в течение 7 дней со дня предъявления требования. В случае, если будет назначена экспертиза на соответствие товара указанным нормам, то обмен должен быть произведён в течение 20 дней.
Технически сложные товары ненадлежащего качества заменяются товарами той же марки или на аналогичный товар другой марки с перерасчётом стоимости. Возврат производится путем аннулирования договора купли-продажи и возврата суммы в размере стоимости товара.
Возврат денежных средств
Срок возврата денежных средств зависит от вида оплаты, который изначально выбрал покупатель.
При наличном расчете возврат денежных средств осуществляется на кассе не позднее через через 10 дней после предъявления покупателем требования о возврате.
Зачисление стоимости товара на карту клиента, если был использован безналичный расчёт, происходит сразу после получения требования от покупателя.
При использовании электронных платёжных систем, возврат осуществляется на электронный счёт в течение 10 календарных дней.
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